Tragedia a Ostia. Intorno alle 15 di giovedì 10 giugno un operaio é morto in un cantiere nautico di dopo essere stato colpito da un palo da ormeggi che, per motivi e dinamica ancora in corso di accertamento, si sarebbe staccato dalla benna di una ruspa che lo stava trasportando.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ostia e il personale del “118”. Seguiranno aggiornamenti.