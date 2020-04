Colpita dal treno in transito: donna elitrasportata al San Camillo - Terzo Binario News

Una 41enne è stata colpita da un treno in transito. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile alla stazione di Colonna. La donna originaria del Venezuela – successivamente elitrasportata all’ospedale San Camillo di Roma per le ferite riportate alle gambe, non in pericolo di vita – secondo una prima ricostruzione stava attraversando i binari. Esclusa, per il momento, l’ipotesi di un tentativo di suicidio.

Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polfer.