Colpisce con un pugno al volto il commesso del supermercato: era stato sorpreso a rubare • Terzo Binario News

Un 23enne degli Emirati Arabi indiziato di rapina impropria

Prima ruba dei prodotti dagli scaffali di un supermercato in via Bove, zona Ostiense. Dopodiché viene sorpreso da un commesso. A quel punto, sferra un pugno al volto del dipendente del negozio, prima di scappare. La corsa però è finita con l’arrivo dei carabinieri.

Mentre il giovane scappava a piedi, l’impiegato ha cercato di inseguirlo. La fuga è stata però notata in via Matteucci da due militari dell’Arma in borghese che, insospettiti, lo hanno bloccato. L’aggressione ha lasciato il dipendente contuso, ma fortunatamente senza particolari conseguenze.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Stazione di Roma Garbatella che lo hanno portato in caserma. L’uomo, 23enne originario degli Emirati Arabi, è gravemente indiziato di rapina impropria.