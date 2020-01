Colosseo: cede asfalto a ridosso del palazzo in via Marco Aurelio, 22 persone evacuate - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Ha ceduto l’asfalto a ridosso di un palazzo di quattro piani n via Marco Aurelio. Questo quanto accaduto in zona Colosseo nella mattinata di lunedì 20 gennaio, intorno alle 8,30. Lo stabile, che ospita una ventina di appartamenti, è stato evacuato: 22 le persone interessate.

Sul posto i Vigili del fuoco, Acea, Comune e Polizia locale con il Gruppo I Trevi. La strada è stata chiusa da via Claudia a via Ostilia. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

L’intervento dei caschi bianchi, tra le altre cose, è finalizzato a offrire assistenza alloggiativa a chi ne ha bisogno.