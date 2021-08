Coloriamo la nostra Scuola prosegue all'interno del Don Milani di Valcanneto - Terzo Binario News

“Ai vandali rispondiamo con i colori.

Non tutto il male vien per nuocere. Il progetto Coloriamo la nostra Scuola prosegue anche in queste calde giornate di Agosto grazie all’ideatore Donato Ciccone e soprattutto alla disponibilità dell’artista Fabia Brunori che si è proposta di riqualificare le pareti interne vandalizzate alla Don Milani di Valcanneto.

Prende vita un bellissimo Mondrian. I ringraziamenti e gli attestati di stima del preside Agresti, ci danno la forza di proseguire.

Ricordiamo che il progetto va avanti con donazioni, perciò anche tu puoi partecipare alla raccolta fondi”.

Donato Ciccone

https://www.gofundme.com/f/coloriamo-la-nostra-citt-scuola?utm_source=messenger&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf+share-flow-1