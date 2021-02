"Coloriamo la nostra Scuola" arriva alla Ladispoli 1 con le campane - Terzo Binario News

il progetto “Coloriamo la nostra Scuola” promosso da Donato Ciccone continua All’I.C. Ladispoli 1 con la comparsa di varie campane in diversi plessi.

Una semplice “Campana” (gioco sconosciuto ai più piccoli) che integra: Numeri, Colori, forme geometriche, motoria ed equilibrio.

In periodo storico in cui, i bambini sono i più penalizzati, per quarantena, DAD e carenza di socializzazione, ben vengano iniziative di questo tipo, dove possono giocare, saltare e divertirsi con i propri amici.