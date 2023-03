Coloriamo la Nostra Città pensa ai grandi attori per i murales di Ladispoli • Terzo Binario News

Donato Ciccone, promotore del progetto #coloriamolanostracittà dopo l’assoluzione in formula piena, reo di aver riqualificato gratuitamente il muretto del belvedere di Cerveteri da scritte oscene, una denuncia che ha rischiato di interrompere il progetto, annuncia i prossimi lavori che ha in mente.

“Già nel weekend saremo alla scuola del Ghirlandaio per realizzare con Alessio Gazzola un’opera del Caravaggio, Fanciullo con canestro di frutta, proprio all’ingresso della scuola dove tutti potranno ammirarla.

A giorni continua il Ciccone realizzeremo due murales dedicati alle scorte di Falcone e Borsellino fortemente volute dal sindaco Grando, e sempre con l’aiuto dell’Amministrazione comunale nelle prossime settimane sorgerà un grandissimo e fantastico murales di Falcone sulla facciata d’ingresso del comune.

Infine, un altro obiettivo che vorrei portare a termine e sarebbe un bel biglietto da visita per la città di Ladispoli, è la realizzazione di volti di attori e attrici (diretti da due murales di Fellini e Morricone) che hanno reso grande il cinema italiano sulle pareti esterne del cineteatro di prossima apertura.

Tra i personaggi non mancheranno sicuramente Gigi Proietti e Laura Antonelli ai quali sono dedicate le due sale. Poi ci saranno Alberto Sordi, Anna Magnani, Mastroianni e la Loren, De Sica e Gina Lollobrigida in La Bersagliera, Totò e Peppino nella famosa scena della lettera, Benigni e Troisi in non ci resta che piangere e non potrà mancare Gassman nella scena de Il sorpasso e Verdone appena sceso dalla corriera che lo ha portato a Ladispoli”. Come da cornice e filo conduttore ci sarà la pellicola.