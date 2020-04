'Coloriamo il mondo' con matite e pennarelli: a Ottavia donati kit ai bambini più bisognosi - Terzo Binario News

Materiale didattico da distribuire a chi ne ha più bisogno. Un’iniziativa quella del Progetto Marco Onlus, un’associazione del territorio impegnata in Africa e la cartoleria Carta Penna, durante questa emergenza, “hanno deciso di mobilitarsi per aiutare i cittadini romani più in difficoltà in zona Ottavia, Palmarola e Trionfale” sono state le parole del sindaco, Virginia Raggi.

“I bambini sono probabilmente la fascia che sta soffrendo di più questa situazione, lontani dai loro coetanei e dalle loro abitudini. È importante trovare un modo per far trascorrere il tempo facendoli divertire. Non tutti, però, hanno la possibilità di acquistare giochi o passatempi”.

“Questi kit, che contengono matite, pennarelli, colori, album da disegno, colla, forbici e altro materiale del genere, arriveranno nelle case e sui tavoli dei nostri bimbi. Sono certa che sarà un regalo che li renderà felici” ha raccontato Raggi.

“Voglio ringraziare l’associazione e tutti i cittadini che durante questo periodo stanno aiutando i più fragili. Lo spirito di collaborazione che è emerso a Roma ci rende una comunità forte. Supereremo questa emergenza insieme”.