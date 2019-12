Colli Portuensi e Portuense: due rapine lampo, caccia al bandito - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Alto un metro e ottanta, robusto, casco in testa, sciarpa. Indosso il giubbotto, in mano una pistola, probabilmente giocattolo e per la fuga ha utilizzato uno scooter.

Potrebbe essere lui il bandito che mercoledì 18 dicembre ha rapinato una tabaccheria (2mila euro il bottino) in via Luigi Ronzoni e un negozio (ha asportato 8mila euro, soldi riposti all’interno delle buste del supermercato) in via Portuense, al civico 321. Il malvivente ha tentato il colpo pure al tabacchi di via Adolfo Gandiglio.

In tutti e tre i casi non risultano esserci stati i feriti. Indaga la Polizia.