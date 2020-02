Colli Portuensi: calci e pugni ai poliziotti, arrestata 19enne

È stata fermata a seguito di un intervento per lite all’altezza di largo Alberto Pepere dagli agenti del Reparto Volanti. La donna, identificata per P.E.R., brasiliana di 19 anni, appena ha visto giungere i poliziotti, ha iniziato a colpirli con calci e pugni provocando a due operatori lievi escoriazioni. Questo quanto accaduto alle 21,30 di giovedì 6 febbraio.

Accompagnata negli uffici del Commissariato San Palo, la giovane è stata arrestata per resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale.