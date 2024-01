Collegamento fra la spedizione italiana in Antartide e l’Ic Civitavecchia 2 • Terzo Binario News

A tutti, almeno una volta nella vita, sarà capitato di pensare all’Antartide. Terra quasi completamente ricoperta da ghiacci che la rendono inospitale ma che dal 1820, quando fu avvistata per la prima volta, ad oggi, è diventata una meta scientifica importantissima per molti ricercatori ed esperti internazionali.

Per molti di noi, dunque, si tratta di uno di quei luoghi tanto affascinanti quanto remoti che possiamo solo immaginare o conoscere attraverso le notizie che ci giungono dal web o dalla televisione.

La scorsa settimana, però, per gli studenti e per i docenti dell’Ic Civitavecchia 2, guidato dal Dirigente prof.ssa Francesca De Luca, l’Antartide non è stato più così lontano.

In ben due giornate, il 19 e il 26 Gennaio 2024, la scuola ha avuto l’onore di collegarsi in diretta con la Stazione Italiana “Mario Zucchelli” in Antartide, una delle due basi scientifiche italiane presenti, permanente e operante dal 1988 circa, sita in una zona con un fuso orario di 12 ore rispetto all’ora italiana.

Sia nella mattinata del 19 Gennaio che in quella del 26, un team di ricercatori e tecnici dell’Enea-Pnra ha illustrato il proprio lavoro rispondendo alle tante domande pervenute dagli studenti che si sono confrontati con ingegneri, geologi, meteorologi, oceanografi e subacquei.

Si è parlato di temperatura medie minime, di strumentazioni tecniche, di immersioni e profondità, di fauna e di adattamenti ambientali

Ad attirare maggiormente l’attenzione dei ragazzi, anche la spiegazione relativa all’estrazione delle carote di ghiaccio che negli ultimi anni ha permesso ai ricercatori di ottenere dati per ricostruire una scala del paleoclima, ovvero l’andamento e le variazioni del clima terrestre, da oggi fino a circa 800000 anni fa.

“E’ stata un’esperienza decisamente arricchente ed emozionante – dichiara il Dirigente De Luca – Vorremmo ringraziare tutto il team che ci ha accolto, seppur virtualmente, nella Stazione “Mario Zucchelli” ed in particolare il signor Stefano Del Duca, Brigadiere capo dei Carabinieri Subacquei di Roma, membro della spedizione estiva attualmente in atto in Antartide, per averci regalato questa possibilità”.