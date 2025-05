Collegamento Civitavecchia-Fiumicino, l'Ort: "Vanno trovate le fonti di finanziamento" • Terzo Binario News

Il presidente Andrea Ricci: “Conosciamo l’estrema prudenza dell’assessore Ghera”

“Conosciamo l’estrema prudenza dell’Assessore Ghera nel parlare di opere di cui non sia già previsto il finanziamento (ne è stato finanziato ad oggi poco più dell’1%), ma il potenziamento del collegamento tra FL1 ed FL5, oltre che dal Contratto di Programma tra RFI e MIT, è uno degli interventi prioritari previsti dal PRMTL seppur di lungo periodo (considerato che nella sua interezza prevede oltre alla bretella il quadruplicamento della linea tra Ponte Galeria e l’Aeroporto ed un secondo terminal ferroviario nell’aeroporto stesso) che ipotizza, costruita la bretella stessa, addirittura la deviazione via Maccarese dei servizi veloci da Roma per l’aerostazione.

L’argomento è complesso, ma è evidente che solo da questa opera si possa risolvere ad esempio il problema del sovraffollamento dei treni pendolari dovuto alla confluenza dei viaggi dei croceristi, sui quali anche il Comitato Pendolari ha inviato un comunicato, e lo riteniamo necessaria (anzi, in ritardo, come al solito) quanto e più della costruzione della “gronda sud” che colleghi Maccarese con Pomezia.

E quasi quanto il ripristino del collegamento su ferro con Fiumicino Città attanagliata dal traffico come tutto l’asse portuense.

Su queste problematiche si inserisce quella dei nuovi hub portuali previsti a Fiumicino, su cui siamo estremamente critici, ma dai quali in ogni caso non si capisce come tutte queste merci e tutti questi turisti dovrebbero raggiungere il resto del mondo in assenza di collegamenti ferroviari.

Per una volta che RFI non fa resistenza ad un’opera prevista dalla Regione stessa, io più che alla prudenza mi dedicherei allo stimolo e ad individuare le fonti di finanziamento”.

Andrea Ricci – presidente Ort