Colle Salario: via Palmiano aperta da oggi - Terzo Binario News

“Da oggi è aperta via Palmiano, una nuova strada di collegamento tra l’uscita del raccordo di Colle Salario e la zona residenziale ancora in costruzione”. Così l’assessore del Municipio III, Francesco Pieroni.

“Si prende da via Camerata Picena e conduce fino a via Vittorio Caprioli e a via Servigliano, collegandosi di fatto anche con il quartiere Porta di Roma. Che però rimane ancora abbandonato”.

“Oggi è ancora più necessario risolvere i problemi di questo quadrante, in cui le opere di urbanizzazione sono rimaste incompiute”.