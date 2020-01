Colle Oppio, intervento della Polizia Locale: identificate 35 persone, emessi oltre dieci ordini di allontanamento e cinque denunce - Terzo Binario News

All’alba di questa mattina diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, sono intervenute presso i giardini di Colle Oppio, in un’operazione finalizzata al contrasto del degrado urbano.

Trentacinque le persone identificate, di cui 24 poste in stato di fermo e accompagnate presso il centro di foto-segnalamento del Comando Generale della Polizia Locale in quanto prive di documenti. In corso di accertamento la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Oltre 10 gli ordini di allontanamento emessi, secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana per quanto concerne le norme anti bivacco. Cinque uomini inoltre sono stati denunciati per occupazione abusiva perché sorpresi all’interno di aree sottoposte a vincolo archeologico e dei beni culturali. Grazie all’intervento di alcune squadre di AMA è stata ripulita e bonificata l’intera area per renderla nuovamente utilizzabile dalla cittadinanza.