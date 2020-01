Colle del Sole: topi in strada banchettano tra i rifiuti - Terzo Binario News

“Assurdo! Molteplici roditori tra i rifiuti. Inviamo subito una nota all’Asl Roma 3 Distretto Sanitario XI Dipartimento Prevenzione ed Igiene, Dipartimento Tutela Ambientale Roma Capitale e ad Ama per un esposto di denuncia e richiesta intervento di ritiro rifiuti, derattizzazione e bonifica area”. Così in una nota Valerio Garipoli (FdI) per segnalare la situazione presente in via delle Vigne, all’incrocio con via Monte delle Piche.

“Inoltriamo anche al Gruppo XI Marconi Polizia Locale per una diffida alla proprietà dei terreni limitrofi” ha proseguito l’esponente del centrodestra.