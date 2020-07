Colle del Sole, Raggi in visita al nido di via San Marcello Pistoiese - Terzo Binario News

“Ho visitato il nuovo l’asilo nido in via San Marcello Pistoiese, nel Municipio XI. Una bella struttura, curata nei minimi dettagli anche grazie all’ottimo lavoro delle funzionarie educative con incarico di Poses”. Così Virginia Raggi, sindaca di Roma.

“Da settembre questo nuovo asilo potrà finalmente accogliere 60 bambini tra i 0 e i 3 anni suddivisi in tre sezioni. L’arredamento è stato trasferito da altri istituti e posizionato in modo distanziato per assicurare il rispetto di tutte le norme anti-contagio – ha proseguito – e per ospitare i bimbi in sicurezza. Sono già state completate le operazioni di sfalcio della vegetazione all’esterno della struttura e installati i giochi. I lavori, coordinati dal Dipartimento Simu, sono adesso nella fase conclusiva”.

“Dopo l’estate – ha terminato Raggi – saremo pronti per inaugurare la struttura e scegliere insieme ai bambini il nome da dare a questo nuovo asilo nido. Continuiamo a lavorare con grande impegno per offrire ai nostri bimbi spazi adeguati e decorosi dove poter crescere e stare tra di loro”.