Colle del Sole: nasconde droga in un sacchetto appeso con filo nella canna fumaria - Terzo Binario News

Nascondeva la droga all’interno di un sacchetto che veniva appeso con un filo da pesca all’interno di una canna fumaria: ragion per cui è stato arrestato N.G. romano di 30 anni già in regime di detenzione domiciliare, in via delle Vigne, dove stava scontando una pena di tre anni di reclusione.

Ignaro della presenza dei poliziotti del commissariato San Paolo che lo stavano osservando, N.G. era salito sul tetto di un magazzino di pertinenza del suo domicilio intento ad armeggiare vicino la canna fumaria.

Insospettiti da questo atteggiamento i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo dell’uomo che, vistosi alle strette, ha confessato di detenere 93 grammi di cocaina e 20mila euro in contanti.