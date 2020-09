Colle del Sole: cassonetti ribaltati e rifiuti sull'asfalto - Terzo Binario News

Cassonetti – due per l’esattezza – ribaltati e rifiuti sull’asfalto. È questa l’immagine fotografata da una lettrice di Terzo Binario in via delle Vigne, zona Colle del Sole, Municipio XI.

Nello scatto è possibile notare i due secchioni capovolti, con la monnezza che campeggia in strada.

Il tutto è stato documentato nel pomeriggio di martedì 1 settembre.

