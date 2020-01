Collatino, in manette pusher 47enne: droga scoperta dai Cinofili dei Carabinieri - Terzo Binario News

Ieri pomeriggio, nel corso di un’attività preventiva nel quartiere Collatino, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria, hanno arrestato un 47enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una verifica in via Tommaso Smith, l’unità cinofila in transito si è soffermata con insistenza a ridosso di un’autovettura parcheggiata e così i Carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli.

Dagli accertamenti, i Carabinieri sono risaliti al proprietario del veicolo, il 47enne, residente nella stessa via e lo hanno raggiunto presso la sua abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare e dell’autovettura hanno permesso ai militari di rinvenire 60 g di hashish che hanno portato all’arresto dell’uomo.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.