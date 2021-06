Codice Rosso a Ponte Galeria, arrestato un 46enne romano - Terzo Binario News

E’ sempre alta l’attenzione dei Carabinieri di Ostia sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, in relazione anche agli eventuali atti persecutori, intervenendo in maniera ferma e tempestiva in tutti quei casi del cosiddetto “Codice Rosso”.

Proprio in tale ambito, i Carabinieri hanno arrestato a Ponte Galeria un 46enne romano, già con precedenti.

L’uomo, che si era precedentemente allontanato volontariamente dall’abitazione coniugale a seguito delle denunce per maltrattamenti presentate dalla donna, si è nuovamente presentato nella casa, manifestando la volontà di rimanerci.

La donna, dalla quale è in fase di separazione, ha chiesto l’aiuto ai Carabinieri che, prontamente intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, sono riusciti a farlo allontanare dall’appartamento, nonostante inizialmente abbia mostrato energica resistenza anche nei confronti dei militari per sottrarsi al controllo.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti familiari e per resistenza a Pubblico Ufficiale al Tribunale di Roma.