Codacons Civitavecchia sulla Ficoncella: "Ben vengano le migliorie" - Terzo Binario News

L’Associazione dei Consumatori, in attesa della gara pubblica che l’Assessore al termalismo Sandro de Paolis ha promesso di bandire entro gennaio 2020, accoglie positivamente l’apertura dell’Amministrazione per il miglioramento del sito della Ficoncella.

Dopo il grave episodio di agosto in cui una dipendente della Cooperativa S.Agostino aveva strappato dalle mani del Presidente del Codacons Carlo Rienzi il cellulare, mentre stava filmando una grave aggressione ad un disabile da parte della stessa dipendente, passandolo poi a un compare che lo fece sparire (circostanza ancora al vaglio della magistratura), il Comune accoglie la richiesta dell’Associazione dei Consumatori dando la possibilità agli utenti termali di segnalare eventuali disservizi, comportamenti sbagliati degli addetti alle terme, reclami o suggerimenti finalizzati a migliorare la fruizione del servizio termale del sito tanto caro a civitavecchiesi e forestieri.

Le segnalazioni, per le quali l’Associazione garantisce l’anonimato, oltre che in una cassetta postale messa dal Comune a fianco del bar della Ficoncella, possono anche essere consegnate alla Sede del Codacons in via G. Giusti n.22 a Civitavecchia, o inviate sul sito della stessa: codacons.civitavecchia@gmail.com