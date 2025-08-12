Cocciniglia Tartaruga a Santa Marinella, "situazione sotto controllo" • Terzo Binario News

Il Comune di Santa Marinella e la Regione Lazio stanno monitorando attentamente la diffusione della cocciniglia tartaruga (Toumeyella Parvicornis) sul territorio. Come confermato dal sindaco Pietro Tidei e dall’assessore al Verde pubblico Elisa Mei, l’impegno è massimo per contenere il parassita e proteggere il patrimonio arboreo.

Ecco un riepilogo per punti della situazione e delle azioni in corso, basato sulla relazione di un agente fitosanitario della Regione Lazio, intervenuto su richiesta del dottor Ricci della Santa Marinella Servizi (SMS).

* Valutazione regionale e confronto: La relazione ha stabilito che l’infestazione è presente, ma la situazione generale degli alberi pubblici a Santa Marinella è meno grave rispetto a quella di altri Comuni limitrofi.

* Zone con infestazione accertata:

* Piazza Roma: Monitorati 13 pini, che mostrano segni di infestazione con aghi ingialliti, melata e fumaggine. Le piante sono ancora vitali.

* Piazza Pyrgi e Via degli Etruschi: Monitorati 10 pini. Anche in questo caso è stata verificata la presenza del parassita, ma le piante risultano ancora in buone condizioni.

* Via Giunone Lucina: Monitorati 5 pini, anch’essi infestati ma ancora vitali.

* Zone attualmente non infestate: Non sono stati riscontrati sintomi di infestazione negli alberi di Via Olimpo, presso la Scuola Vignacce in Via Calabria e al Parco Maiorca in Via Aurelio Saffi.

* Misure di contrasto e contenimento: In accordo con la normativa regionale e la procedura fitosanitaria, gli uffici della Santa Marinella Servizi stanno procedendo all’affidamento di due tipi di interventi:

* Trattamenti obbligatori per le piante infestate, volti a sradicare e contenere il parassita.

* Cure endoterapiche preventive per gli alberi sani, per proteggerli da future infestazioni.

* Appello ai cittadini: L’assessore Elisa Mei invita i proprietari di giardini privati con alberi di pino a controllare e segnalare tempestivamente eventuali segni di infestazione. Una gestione rapida è fondamentale per contenere la diffusione del parassita.