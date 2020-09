Coca e materiale per le dosi: denunciato dalla Polizia un 42enne a Santa Marinella - Terzo Binario News

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia, durante mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà, un 42enne, romano ma domiciliato a Santa Marinella, trovato in possesso di 12, 6 gr. di cocaina e del materiale utile per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

L’uomo che è stato fermato dagli agenti mentre viaggiava a bordo della propria autovettura, nel comune di Santa Marinella, non ha avuto il tempo di disfarsi di un involucro di plastica che teneva stretto tra le mani e che conteneva 2 gr. di cocaina.

A seguito del ritrovamento dello stupefacente, i poliziotti hanno esteso il controllo anche alla sua abitazione, distante poche centinaia di metri dal luogo del fermo, dalla quale era appena uscito.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto, nascosta in un armadio della camera da letto, 10,6 gr. di cocaina, un bilancino di precisione ed una busta di plastica dalla quale erano stati ricavati i ritagli circolari per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine degli accertamenti l’uomo veniva pertanto denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio.