Coalizione Futuro sul museo marconiano a Santa Marinella: "Difficile rientrare dal mutuo di 6,5 milioni" • Terzo Binario News

“L’idea potrebbe anche piacere, un museo dedicato a Guglielmo Marconi a Torre Chiaruccia, dove lo scienziato ha fatto i suoi esperimenti sulle onde elettromagnetiche.

Ma chi è responsabile della città dovrebbe porsi ragionevoli interrogativi.

Quanto costa e dove andremo a prendere i soldi? Il costo dell’impresa equivale a 6.898.315 euro di cui 6.500.000 a prestito presso Cassa Depositi e Prestiti.

Fatti velocemente i conti, costerebbe ad ogni cittadino 360 euro a testa. Il Sindaco ribatte che molte associazioni si sono rese disponibili ad offrire il loro contributo.

Ci rendiamo conto di quante associazioni sarebbero necessarie per coprire una cifra così cospicua?

Siamo così sicuri che questo museo sarebbe in grado di attrarre così tanti turisti da coprire a breve il debito contratto? La cosa appare inverosimile visto che ce ne vorrebbero 862.290 di visitatori al prezzo di 8 euro per rientrare del solo finanziamento senza contare la manutenzione e i costi di gestione.

Il già esistente Museo a Sasso Marconi, a Villa Griffone, nel 2021 ha avuto 1644 visitatori! L’analisi comparata ci allarma e ci induce a dubitare della bontà del progetto, che come al solito è avvenuto senza coinvolgimento dei cittadini.

Coalizione Futuro ha presentato in data 30 ottobre due interrogazioni in cui si chiede di conoscere

– se sia stato messo a punto “un business plan e/o un documento di analisi dell’impatto finanziario a medio/lungo termine” considerato che la Giunta sta indebitando il Comune per una somma che supera il 90% dell’investimento previsto.

– quale società e/o professionista abbia elaborato lo “studio finanziario di impatto e business plan”, e con quale criterio essa/esso sia stata scelta.

– quanto sia costato alle casse comunali il conferimento dell’incarico per lo “studio finanziario di impatto e business plan” di cui sopra.

Ed ancora ci piacerebbe sapere

– come sia stato possibile che l’incarico sia stato conferito all’Architetto Marchetti il giorno 12 giugno 2023 ovvero solo un giorno prima della delibera di approvazione del progetto

– come sia stato possibile per la Giunta considerare attendibile un progetto per un intervento di tale portata elaborato in meno di 24 ore

– come sia stato possibile per la Giunta esaminare ed approfondire un progetto di 115 fra pagine e tavole architettoniche nel tempo intercorso fra le ore 11:34 del 12 giugno (data del conferimento dell’incarico) e le ore 9:00 del 13 giugno (data dell’approvazione del progetto).

Piacerebbe saperlo a noi e crediamo anche a molti cittadini”.

Coalizione Futuro