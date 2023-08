Coalizione Futuro chiede il divieto di balneazione per i liquami a Santa Severa • Terzo Binario News

“I bagnanti presso le spiagge di Santa Severa sono inferociti, annunciano petizioni, invocano lo stato di emergenza e il divieto di balneazione, ed è capitato – visto che non c’è altro interlocutore – che se la prendano con i funzionari di ACEA al lavoro dal 16 agosto senza essere apparentemente riusciti a trovare il bandolo della matassa.

Alle 10,30 in punto, presso il fosso vicino allo stabilimento Romeo, inizia lo sversamento di feci e detersivi che invade la spiaggia senza soluzione di continuità e lascia un fetore insopportabile che mette in fuga i turisti.

Il Sindaco ridimensiona e, in qualità di presidente dell’Osservatorio ambientale, ricorda le tre vele blu ottenute a fine giugno da Legambiente e rifiuta ogni allarmismo.

Coalizione Futuro invece l’allarme lo vuole lanciare. Non per denigrare le nostre spiagge e il nostro mare, né per danneggiare il nostro turismo, ma esattamente per il contrario. Chiede a gran voce di varare, al momento, le misure necessarie per l’emergenza, e in prospettiva futura, una seria politica che sistemi una volta per tutte il sistema fognario e delle acque.

Sul litorale di S. Marinella sfociano ben 17 fossi che spesso non si vedono e le cui foci non sono segnalate. Nei fossi si scarica di tutto. In primo luogo le acque dei depuratori esistenti: nel fosso delle Guardiole quello di Perazzeta e nel fosso di Castelsecco due depuratori, uno ACEA e l’altro privato. In che misura questi depuratori sono in grado di smaltire le tonnellate di liquami che in estate aumentano a dismisura?

Nei fossi o direttamente nel mare scaricano inoltre anche le fogne abusive, diffuse su tutto il territorio e, in particolare, a S. Severa, la cui storia è caratterizzata da edilizia abusiva, successivamente condonata, realizzata senza la programmazione di un serio sistema fognario.

Coalizione Futuro chiede al Sindaco interventi strutturali. Che si solleciti ACEA, a mettere a punto un piano d’intervento per dimensionare i nostri depuratori e renderli adeguati all’aumentata abitabilità della nostra cittadina in estate e di monitorare e controllare i versamenti abusivi di acque contaminate lungo i fossi e sulla nostra costa”.

Coalizione Futuro