Cna Viterbo e Civitavecchia: "Bando per il Fondo rotativo per piccole imprese" • Terzo Binario News

Dal 22 luglio le micro, piccole e medie imprese costituite da almeno tre anni potranno presentare le domande per accedere ai finanziamenti da 10mila a 50mila euro a tasso zero del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito istituito dalla Regione Lazio. L’avviso di Artigiancassa, soggetto gestore del Fondo, è stato pubblicato questa mattina sul Bollettino ufficiale della Regione.

“Esprimiamo soddisfazione per la riapertura dello sportello. Questa misura, che interessa anche i liberi professionisti, i consorzi e le reti d’impresa, consente di dare una risposta rapida ed efficace, con una procedura semplificata, soprattutto alle esigenze di credito delle imprese di piccola dimensione. Tanto che le richieste sono sempre numerose e in poco tempo si esauriscono le risorse. Noi siamo pronti a garantire informazioni e assistenza”, dichiara la segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, Luigia Melaragni.

La dotazione complessiva per questa nuova edizione è di circa 6 milioni e 933mila euro. Anche stavolta la somma ricevuta potrà essere restituita in cinque anni, con un preammortamento massimo di 12 mesi nel caso di un finanziamento di durata pari o superiore a 24 mesi.

L’agevolazione copre il 100 per cento del piano di investimenti o di rafforzamento delle attività generali (il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 10mila euro), che può riguardare sia l’acquisto di beni materiali e immateriali, sia spese di consulenza, studi di fattibilità e capitale circolante.

I beneficiaridell’intervento, oltre ad essere costituiti da almeno tre anni, devono avere una sede operativa nel Lazio alla data di erogazione del finanziamento. L’eventuale esposizione nei confronti del sistema bancario non può superare i 100mila euro.

CNA ricorda che l’avviso è rivolto a tutti i settori, ad eccezione dell’agricoltura.

Punti informativi e assistenza presso le sedi CNA. E-mail: a.mangeri@cnaupav.it. Telefono 0761.2291 – 229220.