Cna Viterbo e Civitavecchia, aperte fino al 10 marzo le iscrizioni a “Forme e Colori” • Terzo Binario News

In programma dal 18 aprile al 21 maggio, la Mostra Concorso di Artigianato Artistico è alla 16esima edizione

C’è tempo fino al 10 marzo per aderire a Forme e Colori nella Terra di Tuscia, la Mostra Concorso in programma dal 28 aprile al 21 maggio a Viterbo.Organizzato da CNA Artistico e Tradizionale di Viterbo e Civitavecchia in collaborazione con la Fondazione Carivit, l’evento giunge quest’anno alla 16a edizione.

Il 2023 è l’anno del ritorno al Museo della Ceramica della Tuscia, nel cuore del centro storico. Nuovo il tema: “Secondo me. Ri-creazioni circolari”, volto sia a stimolare la riflessione su come l’artigianato artistico possa contribuire allo sviluppo dell’economia circolare, sia ad offrire una concreta testimonianza della capacità degli artigiani di trasformare in opere di pregio materiali di scarto, di saper dialogare con il presente.

A declinarlo, sono invitati le imprese artigiane, i designer e gli allievi degli Istituti Superiori e Universitari di Design – i cui progetti dovranno essere realizzati e presentati da artigiani -, gli studenti dei Licei Artistici del Lazio.

Come previsto dal regolamento, le opere dovranno essere inedite, “in materiali prevalentemente non vergini, usati, ricondizionati, riciclati e/o riciclabili, facili da smontare”.

Per l’assegnazione del premio, elevato a 3.000 euro (messi a disposizione dalla Fondazione Carivit) per l’impresa artigiana prima classificata, la giuria valuterà, naturalmente, non solo la rispondenza al tema, ma la qualità artistica e la qualità tecnica di esecuzione dei manufatti, l’artigianalità, l’originalità e le innovazioni introdotte nella progettazione e/o nel processo di lavorazione sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

Confermato il voucher del valore di 1.000 euro per l’acquisto di materiale didattico a favore del vincitore nella sezione dei Licei Artistici.

La partecipazione è, come sempre, gratuita. Per iscriversi, occorre compilare un modulo sul sito web dedicato entro il 10 marzo.

Info: www.mostraformeecolori.it, telefono 0761.2291.