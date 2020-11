Cna: "Tir regolarmente i viaggio nei prossimi tre fine settimana" - Terzo Binario News

I tir potranno viaggiare liberamente nelle prossime tre domeniche: l’8, il 15 e il 22 novembre. Come è avvenuto durante il lockdown di primavera, sono stati temporaneamente sospesi i divieti di circolazione sulle strade extraurbane previsti nei festivi per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose.

Lo comunica CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.

Il provvedimento è stato firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che considera i divieti “un elemento di criticità nell’attuale situazione di distribuzione del traffico, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all’adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano”.

Resta valida la sospensione del divieto per i veicoli conto terzi che effettuano servizi di trasporto merci internazionale: potranno continuare a circolare, come avviene ormai ininterrottamente dallo scorso 13 marzo.