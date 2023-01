Cna Sostenibile, ripartono i corsi sulla sicurezza sul lavoro • Terzo Binario News

“La sicurezza viene prima”, è il claim di una recente campagna della CNA. Per l’associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa, la sicurezza nei luoghi di lavoro è un valore irrinunciabile. E CNA Sostenibile, società del sistema CNA di Viterbo e Civitavecchia, conferma l’impegno per la diffusione della cultura della prevenzione presentando, anche nel 2023, un fitto calendario di corsi di formazione e aggiornamento per lavoratori e datori di lavoro.

Sono 41 le giornate per la formazione obbligatoria programmate fino al 4 luglio. Si svolgeranno alcune in videoconferenza sincrona, altre in aula, a Viterbo, in qualche caso in modalità mista.

Il nuovo ciclo ripartirà lunedì 30 gennaio, in sede (in zona Poggino), conil corso per la formazione e l’aggiornamento degli incaricati antincendio, che sarà replicato il 20 marzo, il 3 maggio e il 26 giugno.

Si terranno “a distanza” la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori delle aziende di tutti i gruppi di rischio. In questo caso, si potrà scegliere tra quattro edizioni: 6, 13, 16 e 20 febbraio; 23, 28 e 30 marzo, 4 aprile; 29 maggio più 5, 8 e 12 giugno; 10, 17, 20 e 25 luglio.

Non manca l’attenzione alla guida in sicurezza dei mezzi e delle attrezzature da lavoro. CNA Sostenibile ha infatti pianificato la formazione e l’aggiornamento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili e gru per l’8 e il 15 febbraio e di macchine per il movimento terra per il 12 e il 19 aprile. I partecipanti a entrambi i corsi potranno seguire la parte teorica online, mentre effettueranno le prove pratiche a Viterbo. Solamente in videoconferenza, invece, l’aggiornamento per addetti alla conduzione di carrelli elevatori il 22 febbraio.

Due le edizioni previste per l’aggiornamento dei datori di lavoro responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Rspp, nelle attività a basso, medio e alto rischio: 15, 22 e 29 marzo, 5 aprile oppure 8, 15, 23 e 30 maggio. Come queste, si terrà a distanza il corso di aggiornamento per addetti ai lavori di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto, in programma il 4 maggio.

L’aggiornamento in aula interesserà anche gli addetti al primo soccorso in azienda, che potranno optare per il 22 maggio o il 12 luglio, e gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi. Anche questi ultimi avranno a disposizione due date: quella del 16 marzo e una da fissare nel mese di giugno.

Due i corsi di aggiornamento (“a distanza”) per i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, Rls:il 29 giugno per i non edili, il 4 luglio per gli edili.

Una giornata sarà inoltre dedicata, entro luglio, all’aggiornamento dei lavoratori che partecipano a un progetto di Arci Solidarietà Onlus.

Info sui corsi e adesioni: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc), telefono 0761.1768397 – 1768303. E-mail: sicurezza@cnasostenibile.it.