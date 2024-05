Cna Sostenibile, lanciato il test volontario del sistema Rentri per ottimizzare l'accessibilità • Terzo Binario News

Cna Sostenibile comunica che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una fase sperimentale volontaria del sistema RENTRI (Albo nazionale gestori ambientali) a partire dal 16 aprile.

Questo test mira ad avvicinare gli utenti al sistema in modo che possano comprendere le procedure e gli adempimenti necessari, consentendo eventuali miglioramenti prima del lancio effettivo.

La sperimentazione avviene tramite un’area dimostrativa chiamata RENTRI-DEMO, simile al portale ufficiale consultabile su www.rentri.gov.it. Gli utenti interessati possono: analizzare le informazioni richieste durante la registrazione; verificare le funzionalità dei servizi di supporto per la gestione dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale; testare i servizi di supporto per la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo; testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i propri sistemi informativi e il sistema RENTRI.

L’area è divisa in due sezioni: Area Operatori (per imprese, enti e altri soggetti obbligati all’iscrizione) e Area Soggetti Delegati (come associazioni imprenditoriali o loro società di servizi, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta). Ogni sezione include un manuale con istruzioni per l’accesso.

L’ambiente DEMO di RENTRI sarà sempre accessibile, anche dopo il lancio ufficiale del sistema.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Cna sostenibile tramite: infoambiente@cnasostenibile.it o telefonando al 07611768396. Altre informazioni sono disponibili su www.cnasostenibile.it.