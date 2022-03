Cna Sostenibile, in 17 si qualificano come assistente di studio odontoiatrico - Terzo Binario News

Con la consegna di 17 attestati di qualifica, si è concluso il primo dei corsi per assistente di studio odontoiatrico (Aso) che CNA Sostenibile ha organizzato nel 2021.

Due le conferme: che è prevalente la partecipazione femminile ai percorsi formativi che consentono di accedere a questa professione – 16 donne e un solo uomo hanno seguito il corso – e che la qualifica rilasciata è ben spendibile nel mondo del lavoro. Più d’uno, infatti, ha ricevuto un’offerta di lavoro da parte di studi del territorio prima ancora di sostenere la prova di verifica dell’apprendimento.

Frequentano i corsi per Aso, la cui durata è di 700 ore tra teoria e tirocinio, sia persone interessate ad acquisire competenze specifiche per avere più chance nella ricerca di un’occupazione sia dipendenti degli odontoiatri non ancora in possesso della qualifica, ormai obbligatoria per svolgere questa professione. Riguardo ai secondi, c’è l’opportunità di ricevere, attraverso il Fondo interprofessionale Fart, un finanziamento a copertura di parte delle spese sostenute per la formazione. Anche di questo aspetto si occupa CNA Sostenibile.

La società del sistema CNA ha aperto le iscrizioni a un nuovo corso Aso, da tenere nel 2022.

Info: CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino), telefono 0761.1768320. E-mail: ernestoallegrini@cnasostenibile.it.