Addetti e responsabili Haccp, nuova edizione dei corsi “a distanza” di CNA Sostenibile - Terzo Binario News

CNA Sostenibile organizza una nuova edizione (la numero due in questo mese) dei corsi obbligatori per gli addetti alla manipolazione degli alimenti e i responsabili Haccp. Sia la formazione che l’aggiornamento saranno riproposti nella modalità

della videoconferenza sincrona.

Il calendario prevede per giovedì 25 marzo, dalle ore 14,30 alle 16,30, il primo modulo della formazione per gli addetti Haccp. Il secondo è fissato per martedì 30 marzo, dalle 14 alle 18, in contemporanea con l’aggiornamento periodico degli addetti e dei responsabili Haccp.

Le attività formative, dunque, proseguono, nel rispetto delle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Info e iscrizioni: Area Igiene degli Alimenti di CNA Sostenibile (telefono 0761.1768309 – 176831; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it ).