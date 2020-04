Cna Sostenibile: due corsi gratuiti da addetti ai ponteggi e bonifiche da amianto - Terzo Binario News

CNA Sostenibile guarda alla ripartenza. E propone due corsi gratuiti rivolti ai dipendenti delle imprese aderenti a Fondartigianato: uno per gli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi; l’altro per gli operai e i capicantiere che svolgono attività di rimozione, smaltimento e bonifica relative all’amianto.

La durata del corso è, rispettivamente, di 26 e di 35 ore. In entrambi i casi, i partecipanti dovranno sostenere un esame finale per conseguire l’abilitazione.

Sono interessate all’offerta formativa sia le imprese dell’edilizia, sia quelle i cui addetti si trovino a dover operare su ponteggi fissi o a bonificare ambienti dalla presenza di amianto.

Per l’iscrizione c’è tempo fino al 15 maggio.

Questa opportunità è riservata alle imprese aderenti a Fondartigianato (Fondo Artigianato Formazione); per coglierla, si può aderire al Fondo anche ora. Si ricorda che tutti i datori di lavoro possono liberamente iscriversi a un Fondo interprofessionale. A quest’ultimo viene destinata una quota delle ritenute che già si versano all’Inps. Non c’è dunque alcun costo aggiuntivo da sostenere per poter usufruire di valide iniziative di formazione continua.

Info e iscrizione ai corsi: CNA Sostenibile, telefono 0761.1768308. E-mail: formazione@cnasostenibile.it.