Cna Sostenibile: corsi di formazione e aggiornamento a distanza dal 14 ottobre - Terzo Binario News

E’ una modalità molto apprezzata, quella della videoconferenza sincrona, che CNA Sostenibile adotta già da alcuni mesi per facilitare la partecipazione a diverse attività formative. Si svolgeranno “a distanza” anche i corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai lavoratori, in

programma per quattro mercoledì consecutivi: il 14, 21 e 28 ottobre, più il 4 novembre.

In base alla normativa vigente, il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previsti due momenti: alla formazione generale – quattro ore di lezione, con un programma comune a tutte le attività – si aggiunge quella specifica, la cui durata è fissata in

relazione al rischio effettivo in azienda.

Complessivamente, la formazione è di otto, dodici o sedici ore, secondo il livello di rischio (basso, medio o elevato). Il corso di aggiornamento (quinquennale) ha, per tutti, una durata di

sei ore.

Informazioni e adesioni: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino), telefono 0761.1768397 – 176831. E-mail: sicurezza@cnasostenibile.it .