Cna Sostenibile, a Civitavecchia ripartono i corsi per i neo assunti • Terzo Binario News

Formazione obbligatoria, ripartono i corsi a cura di CNA Sostenibile. Si stanno infatti raccogliendo le adesioni per quello sul tema “Competenze di base e trasversali – prima annualità” rivolto agli apprendisti, che si svolgerà a breve nella sede CNA in viale Palmiro Togliatti 7, a Civitavecchia.

La Regione Lazio ha infatti stabilito dal 2012 che gli apprendisti assunti ai sensi del Testo unico sull’apprendistato debbano frequentare tre corsi, uno per ciascuna delle prime tre annualità di contratto, tutti della durata di 40 ore.

Il primo, obbligatoriamente, è proprio quello su “Competenze di base e trasversali – prima annualità”, mentre per gli altri due la Regione ha lasciato all’ente di formazione la possibilità di scegliere tra una serie di moduli disponibili nell’offerta formativa.

I corsi di formazione esterna sono finanziati dal FSE+ (Fondo Sociale Europeo) e sono totalmente gratuiti per le piccole e medie imprese. CNA Sostenibile, in quanto ente accreditato alla Regione Lazio, si occupa dell’organizzazione e della gestione sia sul territorio di Viterbo che su quello di Civitavecchia.

I corsi, in base alle norme, si svolgono al 50% in formazione a distanza e per il 50% in presenza nelle sedi territoriali. In questo caso, a Civitavecchia.

Per maggiori informazioni è possibile contattare CNA Sostenibile al numero 0761/1768327, e-mail: apprendistato@cnasostenibile.it.