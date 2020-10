Cna, nuovo corso di sicurezza per addetti alle macchine di movimento terra - Terzo Binario News

Nuovo corso di formazione teorico – pratico per gli addetti (con continuità o saltuariamente) alla conduzione in sicurezza di macchine per il movimento terra: escavatori, terne e pale. Lo organizza CNA Sostenibile nelle giornate di martedì 13 e giovedì 15 ottobre, presso la sede di Viterbo.

Le lezioni si terranno, in entrambe le date, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nel pieno rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19.

CNA Sostenibile ricorda che vige l’obbligo dell’attestato di abilitazione per l’utilizzo di qualsiasi tipologia di macchina operatrice. In questo caso, l’attestato (il “patentino macchine movimento terra”) viene rilasciato solo dopo la frequenza di un corso di formazione di 16 ore e il superamento delle prove di verifica dell’apprendimento.

E’ altresì obbligatorio l’aggiornamento (quinquennale) dell’abilitazione, che prevede la partecipazione a un corso della durata minima di 4 ore.

Info e adesioni: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). Telefono 0761.1768303. E-mail: ariannaaquilanti@cnasostenibile.it.