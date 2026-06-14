Cna, il Laboratorio Linfa di Luigi Cuppone tra le cento imprese italiane inserite nel report “Artigianato, futuro del made in Italy – Artigianato aumentato” • Terzo Binario News

È l’unica della Tuscia,l’iniziativa a Mantova nell’ambito del seminario estivo di Fondazione Symbola

“Cento imprese, cento protagonisti in grado di portare in alto tradizioni, competenze e territorio. Cento modi di contribuire alla competitività del made in Italy. E tra queste eccellenze italiane spicca il Laboratorio Linfa di Luigi Cuppone, impresa Cna di casa a Orte, unico nella Tuscia e tra i cinque premiati del Lazio”. Il presidente e il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, rispettivamente Alessio Gismondi e Attilio Lupidi, salutano così il riconoscimento ottenuto ieri a Mantova da Cuppone.

Si tratta della campagna “Artigianato, futuro del made in Italy – Artigianato aumentato”, promossa dalla Cna insieme a Confartigianato e Casartigiani con Fondazione Symbola e il patrocinio del MiMit, che si è chiusa nell’ambito della “Giornata del made in Italy”, il cui scopo è raccontare la nuova generazione di artigiani che reinterpreta il proprio mestiere nel segno di design, sostenibilità e innovazione. Il tutto si è svolto in occasione del seminario estivo di Fondazione Symbola.

“Cuppone, che è anche vicepresidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia – dicono Lupidi e Gismondi – è stato dunque uno degli attori di questa visione, il Laboratorio Linfa una delle cento imprese protagoniste della campagna”. All’artigiano del legno è stato conferito un attestato per aver interpretato il modello dell’artigianato aumentato, dando vita a un’impresa capace di far evolvere tradizioni, competenze e identità del proprio territorio attraverso una o più delle tre leve che la campagna riconosce come motori di questa trasformazione. E poi, sempre in linea con questi obiettivi, le ha tradotte in un contributo concreto alla competitività del made in Italy.

“Complimenti a Cuppone – concludono – il riconoscimento è meritatissimo. Sostenibilità, design e innovazione sono infatti caratteristiche che gli appartengono, come dimostra anche il progetto Go Green della Cna di cui è coordinatore. Caratteristiche che vengono in questo modo condivise anche con altre imprese”.

Il Laboratorio Linfa è presente nel report che racconta la storia di queste cento imprese, disponibile sul sito Symbola.net.