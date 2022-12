CNA Fita: “Veicoli pesanti, pronto il calendario dei divieti di circolazione per il 2023” • Terzo Binario News

E’ consultabile online il calendario dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio per i veicoli e i complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, i veicoli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose. Lo comunica CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.

Il decreto che stabilisce le giornate interessate nel 2023 dai divieti (79, due in più rispetto all’anno in corso) è stato firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Ecco, in sintesi, quando i veicoli pesanti dovranno restare fermi.

Dalle ore 9 alle 22: tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre. Inoltre, nei giorni di venerdì 6 gennaio, lunedì 10 aprile, martedì 25 aprile, mercoledì 1° novembre, venerdì 8 dicembre, lunedì 25 e martedì 26 dicembre.

Dalle ore 7 alle 22: tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e

settembre. In più, venerdì 2 giugno e martedì 15 agosto.

settembre. In più, venerdì 2 giugno e martedì 15 agosto. Dalle ore 14 alle 22: venerdì 7 aprile.

Dalle ore 9 alle 16: sabato 8 aprile.

Dalle ore 9 alle 14: martedì 11 aprile.

Dalle ore 8 alle 16: sabato 1, 8, 15, 22 e 29 luglio; 19 e 26 agosto.

Dalle ore 8 alle 22: sabato 5 e 12 agosto.

Dalle ore 16 alle 22: venerdì 21 e 28 luglio; 4 e 11 agosto.

Info: CNA Fita, telefono 0761.2291.