Cna Fita: "Confermato per il 2021 l’importo della quota 2020 per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori" - Terzo Binario News

Confermato per il 2021 l’importo della quota dovuta nel 2020 per l’iscrizione nell’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi. Lo comunica CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.

La procedura per il pagamento si aprirà domani, 5 novembre, e si chiuderà il prossimo 31 dicembre. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente per via telematica, collegandosi al portale dell’Albo.

Due le modalità: direttamente online, attraverso l’apposita sezione “Pagamento quote”, o tramite bollettino postale cartaceo precompilato (generato automaticamente dal sistema con l’importo 2021 e le annualità pregresse eventualmente non corrisposte), da stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale. La prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere conservata dall’impresa.

Nel caso di inadempienza – ricorda CNA Fita – l’iscrizione nell’Albo sarà sospesa.

E’ operativo, presso le sedi CNA, il servizio di assistenza alle imprese tenute al versamento della quota. Info: numero verde 800-437744, telefono 0761.229220.