Cna Civitavecchia Viterbo: "Auguri a Tagliavanti per la rielezione in Camera di Commercio" - Terzo Binario News

“Auguri di buon lavoro a Lorenzo Tagliavanti, rieletto stamane, all’unanimità, presidente della Camera di Commercio di Roma.

In questa fase, l’impegno delle istituzioni è fondamentale per aiutare il tessuto delle micro, piccole e medie imprese colpito dalla pandemia a risollevarsi e ad attrezzarsi per affrontare i cambiamenti nell’economia e nella società.

Per la profonda conoscenza che ha del mondo imprenditoriale, per la sua capacità di visione e, al tempo stesso, per la sua concretezza, Tagliavanti continuerà a dare un contributo importante al rafforzamento del ruolo di promozione dell’innovazione e dello sviluppo che è proprio del sistema camerale”. Così Alessio Gismondi e Luigia Melaragni, rispettivamente presidente della CNA di Civitavecchia e segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

“Nel 2016 Tagliavanti ha riaperto a Civitavecchia gli uffici della Camera di Commercio di Roma, a conferma dell’attenzione verso la comunità economica locale – ricorda Gismondi -. La sede dell’Ente nel nostro comune è un presidio importante, assolutamente da mantenere, per alleggerire il peso della burocrazia ed evitare ulteriori gravi disagi alle imprese”.

La rielezione è avvenuta nella seduta di insediamento del nuovo consiglio camerale.

Tagliavanti è anche direttore di CNA Lazio.