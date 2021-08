Cna Civitavecchia Viterbo attacca Enel: "Insiste con il gas nonostante il no del territorio" - Terzo Binario News

Il presidente Gismondi: “L’inquinamento che la città è stata costretta a subire in tutti questi anni di servitù non è più sostenibile”

“Apprendiamo dalla stampa, della vittoria di un concorso bandito dall’Enel a luglio 2020, assegnato all’architetto Binarelli.

Si parla di una progettazione che dovrebbe dar vita ad un polo di energie rinnovabili insieme ad un impianto a gas. Ora l’insistenza di Enel nell’uso di combustibili fossili, è un chiaro esempio di quanto l’ente non tiene in nessuna considerazione, un territorio che si è espresso chiaramente per voce di un consiglio comunale contro la trasformazione di Torrevaldaliga da carbone a gas.

E’ imbarazzante l’ostinazione con la quale l’Enel insiste su una posizione in favore dei combustibili fossili ormai sconsigliata dai massimi esperti mondiali, è di ieri la pubblicazione del sesto rapporto dell’International Panel on Climate Change

che non lascia spazio a dubbi. A tutto ciò, va aggiunta la posizione assunta dal consiglio regionale, che ha emendato una legge negando la possibilità dell’uso di combustibili fossili sul territorio.

Questa città per mezzo di un consiglio comunale, appoggiato da associazioni datoriali, da sindacati e da associazioni di cittadini ha già espresso una posizione, l’Enel venga a dialogare evitando ulteriori forzature, troverà una città disponibile a ragionare sulla produzione di energie rinnovabili, che saranno un occasione per l’imprenditoria cittadina e per la relativa forza lavoro, un’opportunità che guarda al domani e che qualificherebbe imprese e personale, aprendo scenari anche oltre confine perché quando si parla di rinnovabili si parla di futuro, e lo faccia soprattutto riconoscendo l’inquinamento ormai non più sostenibile che la città è stata costretta a subire in tutti questi anni di servitù”.

Alessio Gismondi presidente CNA Viterbo e Civitavecchia