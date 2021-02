CNA: “Bene l’incarico a Mario Draghi" - Terzo Binario News

CNA esprime soddisfazione per l’incarico di costituire un nuovo governo affidato al professor Mario Draghi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “La Confederazione auspica che questo tentativo possa essere coronato da successo. Il professor Draghi può garantire alla crisi una soluzione di alto profilo, coinvolgendo personalità di livello qualitativo adeguato alla molteplicità e alla complessità degli ostacoli da affrontare: dalla emergenza sanitaria alla definizione del Recovery Plan, anche per sciogliere i tanti nodi strutturali rimasti irrisolti da troppo tempo che, al momento in cui è arrivata la pandemia, non avevano ancora permesso all’Italia di uscire dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008”.

“CNA è fiduciosa che un governo a guida Draghi possa essere sorretto da una maggioranza parlamentare ampia e solida, in grado di rappresentare sensibilità diverse. A livello programmatico, la Confederazione propone, e spera convintamente, che le esigenze degli artigiani e delle piccole imprese siano al centro delle politiche governative per esaltare la funzione sociale ed economica già oggi svolta dai ‘piccoli’ con impegno e sacrificio enormi. CNA auspica che il professor Draghi voglia coinvolgere nella sua strategia le forze sociali più rappresentative convocandoci. Saremo pronti – conclude la Confederazione – a offrire il nostro contributo anche nell’interesse generale dell’Italia”.