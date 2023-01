Cna Autotrasporto, domande rimborso delle accise sul gasolio entro il 31 gennaio • Terzo Binario News

Gli autotrasportatori possono presentare fino al prossimo 31 gennaio la dichiarazione per il rimborso delle accise sui consumi di gasolio relativi al mese di dicembre 2022. Lo comunica la CNA di Viterbo e Civitavecchia.

La misura del beneficio è stata fissata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in 64,18 euro per mille litri di gasolio commerciale sui quantitativi riforniti da un distributore stradale o consegnati all’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato.

Sono esclusi dall’agevolazione, come è noto, i consumi riferiti a ottobre e novembre.

Come sempre, gli operatori di CNA garantiscono agli autotrasportatori il servizio di assistenza per la predisposizione e la presentazione dell’istanza.

Info: CNA, telefono 0761.229243 – 2291.