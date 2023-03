Cn@ Lavoro, a Civitavecchia parte la sperimentazione: incontro di domanda e offerta grazie all’intelligenza artificiale • Terzo Binario News

L’inizio è stato con la progettazione, poi è toccato alla formazione delle risorse umane per l’implementazione. E adesso siamo nella fase della sperimentazione. Si tratta di “CN@ Lavoro”, il nuovo servizio che sarà offerto dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia al territorio, con il contributo della Camera di Commercio di Roma. Nato per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro grazie all’intelligenza artificiale, è destinato alle imprese di Civitavecchia e dei Comuni limitrofi e, ovviamente, a chi è in cerca di occupazione.

Essendo uno strumento nuovo e innovativo, è necessaria un’attenta sperimentazione. Dopodiché il progetto potrà fornire alle aziende strumenti e servizi di selezione e ai candidati un supporto per l’orientamento, la formazione e la ricerca di un impiego adeguato alle proprie competenze e aspirazioni.

Le imprese, in particolare, potranno presentarsi attraverso immagini e descrizioni e pubblicare le proprie offerte di lavoro. Un’altra caratteristica fondamentale di questo strumento sarà evitare il mismatch, ovvero la mancata corrispondenza tra le competenze richieste e le offerte, fenomeno diffuso nel mercato del lavoro.

La piattaforma più idonea alle esigenze di “CN@ Lavoro” e dei servizi che saranno erogati è stata già individuata: è da questa, dopo aver inserito i dati, che partirà l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La sperimentazione sta attualmente coinvolgendo alcune imprese e disoccupati.

Lo step precedente è stato quello della formazione delle risorse interne, in modo da metterle nelle condizioni di utilizzare il portale al meglio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la CNA di Viterbo e Civitavecchia al numero 0761/176831.