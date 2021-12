Climatizzazione: trend di vendite positivo per i termoventilatori da parete - Terzo Binario News

Per termoventilatore si intende una stufa elettrica ventilata che funziona attraverso un elemento resistivo e una ventola. Inoltre, prevede schede di potenza e controllo.

Il termoventilatore serve, in sostanza, a riscaldare l’aria. Si trovano in commercio prodotti in vari modelli e forme diverse. Possono disporre di un timer per impostare accensione e spegnimento in automatico.

Un termostato spegne il termoventilatore quando viene superata la temperatura desiderata.

Termoventilatori da parete: vendite e vantaggi

I consumatori sembrano apprezzare i modelli di termoventilatore a parete, che di solito sono alimentati a elettricità.

Se si accende un riscaldatore, la corrente prodotta riscalda le bobine di riscaldamento. La corrente passa attraverso la resistenza e l’energia elettrica si trasforma in calore. I termoventilatori elettrici sono conosciuti pure come “unità di riscaldamento a resistenza”.

L’andamento delle vendite di questi dispositivi è positivo, in tanti scelgono di munirsi di questi apparecchi, anche approfittando delle possibilità dell’e-commerce e delle risorse online.

Per trovare il miglior termoventilatore da parete è infatti possibile consultare portali come Maquantospendi.it, in modo da confrontare i principali modelli attualmente disponibili sul mercato. Con il progredire della tecnologia, i termoventilatori da parete offrono prestazioni migliori a fronte di una sempre maggiore compattezza. Non dovrebbero occupare molto spazio o pesare particolarmente.

I vantaggi offerti dai termoventilatori da parete

Il fatto che questi articoli vendano così bene probabilmente dipende anche e soprattutto dai vantaggi che essi offrono. Con questi apparecchi, si consuma solo l’energia utile a riscaldare gli spazi dell’abitazione effettivamente utilizzati. Se, nelle ore giornaliere, la casa rimane vuota perché sono tutti a scuola o a lavoro, semplicemente si spegne il termoventilatore.

Non si tratta solo di un risparmio di denaro ma anche di favorire l’ambiente, soprattutto in caso si scelga un fornitore di elettricità verde. Alcuni modelli dispongono della funzione Eco Energy, con la quale il termoventilatore lavora in base ai cicli di wattaggio, alternando potenza massima e potenza minima.

L’installazione di questi apparecchi non è molto invasiva. Le unità da montare a parete richiedono soltanto pochi fissaggi. Non occorrerà, dunque, provvedere a lavori infrastrutturali impegnativi. La manutenzione stessa non è troppo difficoltosa ed è spesso fai da te. Si legga il manuale d’uso. Sono strumenti, inoltre, versatili, utili laddove il riscaldamento centralizzato non può arrivare, come nel caso di un bagno nuovo.

Le tipologie: termoventilatori a parete ceramici ed elettrici

I due tipi principali di termoventilatori da parete sono gli apparecchi ceramici e quelli elettrici. Sottoposti entrambi alle normative vigenti, presentano qualche differenza. I modelli elettrici, oltre a produrre aria calda, dispongono di un elemento aggiuntivo, la ventola: una volta che essa si attiva, il calore si diffonde in breve tempo. È un aspetto, questo, che ha avuto un grande riscontro presso i consumatori e varie aziende lo hanno applicato alle stufe. La resistenza elettrica, che genera il calore, consuma, comunque, di più, e ciò fa calare il prezzo dei modelli elettrici rispetto all’altra tipologia.

I termoventilatori da parete ceramici presentano una ventola per far propagare prima il calore, come nel caso dei modelli elettrici. La resistenza è in ceramica e il calore resta più a lungo nel locale, anche ad apparecchio spento. Questo significa che i modelli ceramici si utilizzano di meno rispetto agli altri, poiché rendono di più. Insomma, è vero che ad acquistarli costano di più ma ciò è a fronte di un consumo minore. Sono la soluzione ottimale per case con poco spazio.