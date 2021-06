Climati su Monnezza Capitale: "Lasciate in pace Cerveteri" - Terzo Binario News

“Lasciate in pace Cerveteri, come tutti i comuni che compongono l’area metropolitana di Roma, che da anni praticano una raccolta porta a porta decente e non possono pagare i colpevoli ritardi ed i problemi non risolti della Capitale.

Dopo 10 anni che a Cerveteri e dintorni siamo costretti a combattere contro questa minaccia scriteriata, ancora incombe il solito carosello o “lotteria” dei siti oggetto di mega-discarica.

Sono sempre dieci anni e più che non si pratica una sufficiente raccolta porta a porta a Roma e si tratta come colonia ottocentesca il territorio dell’Hinterland, agro romano devastato e cementificato, polmone verde, risorsa agricola e ricco di luoghi dell’anima e rifugio vitale per i romani stessi, oltre che dormitorio pendolare forzato.

Questo nonostante i municipi del comune di Roma dispongano di tanto spazio destinato a mini-impianti atti ad un ciclo virtuoso e possibili discariche provvisorie di servizio, extrema ratio, essendo la Capitale una delle aree più vaste in Europa sia come verde che per dimensioni territoriali; che ognuno si faccia carico dei propri problemi.

Il problema risiede da anni non in una singola autorità amministrativa, ma nel “sistema AMA “ e nel ritardo mai colmato di sensibilizzazione della popolazione dell’Urbe al problema.

A Cerveteri “abbiamo dato abbastanza” sul tema e si è creata e stratificata una sensibilità popolare e trasversale politica, merito dell’umiltà e del duro lavoro dei comitati che da anni combattono per la salvaguardia del Territorio in modo disinteressato e generoso.

E’ il momento di unirci tutti aldilà di ogni steccato politico salvaguardando il bene comune ed il futuro del Territorio: alleati anche “col diavolo….per mandare al diavolo per sempre discariche ed ecomostri”, prodotto di scellerati ritardi e miopie di vizi capitali. Suoniamo le nostre campane : dobbiamo essere 38000guerrieri pronti ad una giusta difesa”.

Luca Massimo Climati ( gruppo storico dei Comitati Uniti territoriali per la chiusura ottenuta a Cupinoro)