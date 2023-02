Cleo e Sofia, mamma e figlia: due micie che hanno subito bisogno di una nuova famiglia • Terzo Binario News

Queste due meravigliose micine cercano urgentemente una nuova famiglia perchè quella attuale ha seri problemi famigliari e non può più occuparsi di loro.

Se non riuscissimo a trovare in tempo qualcuno sono destinate a una gabbia in gattile e ne morirebbero…..Sono fiv e felv negative, vaccinate oltre che sverminate, spulciate e sterilizzate.

Si chiamano Cleo e Sofia e sono dolcissime, buone ed affettuose. La mamma ha circa 5 anni e sua figlia, 4 anni. Ti porteranno gioia! Chiama subito per loro. Adozione di coppia. Possibile adozione in Novara e zone limitrofe.

Previsti pre e post affido. PER INFORMAZIONI ANAG ONLUS 371/3147451