Classe Virtuale, Zingaretti stanzia 3 milioni - Terzo Binario News

Come riferisce Askanews, il presidente della Regione Lazio, nonché segretario del PD, Nicola Zingaretti dice: “Oltre ai fondi nazionali per l’educazione a distanza, la Regione Lazio ha stanziato 3 milioni e mezzo di euro per i progetti di classe virtuale”.

Lo stanziamento sarà destinato all’acquisto di attrezzatura, corsi di formazione per docenti, produzione di materiale e anche acquisto di pacchetti didattici per la formazione a distanza.