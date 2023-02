Clara e Ninetta, urgente una doppia adozione del cuore • Terzo Binario News

Le abbiamo fatte uscire dopo 13 anni dal canile con tanta speranza …

Clara sarebbe stata adottata e Ninetta credevamo avrebbe trovato subito

una casa dopo lo stallo a Roma.

Volete sapere come é andata? Clara é stata restituita dopo una settimana dall’affido e Ninetta non ha ricevuto mezza richiesta .

Così , sono state riunite a Roma grazie al grande cuore di Maria, ma se

non troveranno casa rientreranno in canile in Calabria .

Dopo 13 anni !!! Possibile che non ci sia un’anima buona che voglia

adottare queste due dolcissime e bellissime nonnine !?

Ninetta e Clara sono negative a malattie mediterranee e nel complesso

stanno bene a parte piccolissimi acciacchi legati all’età .

Hanno 13 anni , sono delle taglie contenute 12/14 kg , vanno al

guinzaglio e cercano solo pace e tranquillità .

Compatibili con cani e gatti . Visibili su Roma ed adottabili in tutto il centro e nord Italia dopo iter adottivo . Già pronte dal punto di vista sanitario .

Adozione di coppia perché inseparabili.

Per qualsiasi info , prima che sia troppo tardi , 3500154737 Vincenzo (solo messaggi WhatsApp ). Necessario inviare messaggio di presentazione

Pubblicato martedì, 28 Febbraio 2023