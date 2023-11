“Il Città di Cerveteri comunica di aver interrotto i rapporti in maniera consensuale e nella massima serenità con il tecnico della prima squadra Giampaolo Superchi

Al quale,ringraziandolo per il grande impegno dimostrato,la professionalità e lo spessore umano trasmesso in questo tempo trascorso insieme,auguriamo i migliori traguardi da raggiungere nel mondo dello sport. Grazie Mister”

Pubblicato venerdì, 3 Novembre 2023